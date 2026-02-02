2日13時現在の日経平均株価は前週末比439.80円（-0.82％）安の5万2883.05円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は670、値下がりは884、変わらずは39。 日経平均マイナス寄与度は237.99円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が166.46円、ＳＢＧ が129.16円、レーザーテク が58.43円、コナミＧ が35.43円と続いている。 プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を113.91円押し上げてい