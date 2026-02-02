サッカーのU-23（23歳以下）アジアカップ決勝で日本に0-4で大敗した中国選手が、日本戦を改めて振り返った。中国のスポーツメディア・直播吧が1月30日に報じた。1月24日に行われた決勝は日本が前後半にそれぞれ2点を挙げ、アジアカップ連覇を達成した。中国のMF李鎮全（リー・ジェンチュエン）は「この試合の日本チームの僕に対するチェックやプレッシャーはとても厳しかった。彼らの運動量、戦術、ポジションチェンジ、そし