俳優の松平健（72）が1日、東京・サンリオピューロランド（以下、ピューロランド）で行われたスペシャルイベント『マツケンスペシャル』に登場。ハローキティたちとともに「マツケンサンバII」を披露した。【写真】超異色コラボ！お馴染みの「オレ!!」をキティとともに披露した松平健2025年12月26日から26年1月13日までの期間で開催した、松平ともコラボレーションしたイベント「New Year Festival Viva 2026」を記念し、1日限