ファミリーマートは2月3日、「Wチャーシュー!鹿児島ラーメン」(598円)と、「甘辛ソース仕立て ホルモン焼うどん」(550円)の2種類を九州地方(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県)と山口県(一部店舗)のファミリーマートで発売する。「甘辛ソース仕立て ホルモン焼うどん」(550円)、「Wチャーシュー!鹿児島ラーメン」(598円)○「九州麺めぐりフェア」がフィナーレ同社では2025年9月より、「九州麺めぐりフェア