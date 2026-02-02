アメリカ音楽界で最高の栄誉とされるグラミー賞の授賞式が行われ、ノーベル平和賞の受賞者でチベット仏教最高指導者のダライ・ラマ14世が受賞しました。アメリカ西部ロサンゼルスで行われたグラミー賞で、ダライ・ラマ14世の「メディテーションズ」が「最優秀オーディオブック、ナレーション、ストーリーテリング・レコーディング賞」を受賞しました。「メディテーションズ」は、ダライ・ラマ14世がおよそ1時間にわたり、瞑想につ