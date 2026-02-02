10年目のシーズンを迎える阪神・大山悠輔内野手（31）が、沖縄・宜野座キャンプ2日目に初のランチ特打を行い、柵越えを連発。スタンドのファンのどよめきと歓声を集めた。新外国人のディベイニーとともにランチ特打に臨むと、互いに快音を競演。宜野座にアーチをかけ合った。大山は72スイングで15発。3度の連発、バックスクリーン弾2本など、キャンプ序盤とは思えない距離を披露した。ディベイニーも31スイングで5発。特打を