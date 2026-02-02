金の国内小売価格が急落しています。先週木曜日に初めて3万円の大台に乗りましたが、3000円以上値下がりしています。【映像】10kgの金午前9時半に発表された金の国内小売価格の指標とされる田中貴金属工業の店頭小売り価格は、1グラムあたり2万6712円でした。先週木曜日につけた史上最高値の3万248円から3536円下落となり、下落率は10％あまりとなっています。また、銀の店頭小売価格も大きく値を下げています。きょう午前の