ファミリーマートは2月3日、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」から、元祖スタミナ満点らーめん「すず鬼」が監修する3商品を全国のファミリーマートで発売する。「すず鬼監修 スタミナ満点ワンタンスープ」(193円)、「スタミナラーメン すず鬼 背徳ニンニク醤油」(288円)、「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼 スタ満メシ」(375円)すず鬼は、2019年に東京都三鷹市で創業された「スタ満」というスタミナ系ラーメンの新ジャン