「星野リゾート トマム」(北海道勇払郡)は4月24日から、「お花見団子アフタヌーンティー」(1人8,000円)を提供する。お花見団子アフタヌーンティーのメニュー同リゾートでは2022年春より、リゾート内でもお花見気分を楽しめるよう、ドリンクと合わせて桜型の「お花見団子」を提供している。お花見をするようにアフタヌーンティーを味わってほしいと考え開発された、桜の木を使用したスタンドも特徴となっている。2026年は、春の訪れ