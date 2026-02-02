中日は2日、球団創設90周年を迎える2026年、ファンの皆様の観戦体験をより快適にするため、公式アプリ「ドラプリ」の新機能「ドラプリチェックイン」をリリースすると発表した 。この機能の導入により、これまでポイントチェッカー（来場登録機）に並んで会員証をかざしていた手間が解消され、ご自身のお席に座ったままアプリ操作のみで来場登録が可能となる。サービス開始は公式戦開幕からとなるが、3月のオープン戦で実証実