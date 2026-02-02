【SHIBUYA GAMES WEEK 2026】 2月6日～2月15日 開催予定 開催場所：渋谷エリア 入場料：無料（※一部イベントは有料） 【PARCO GAME CENTER】 2月6日～3月2日11時～21時 開催予定 開催場所：「PARCO MUSEUM TOKYO」（東京都渋谷区「渋谷PARCO」4F） 入場料：無料 パルコは、2月6日より開催