【機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女】 1月30日 全国公開 公開記念メカビジュアル 映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」の公開記念PVが2月2日に公開された。 1月30日より公開中の「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」。初週の週末興行収入は、第1章「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」比162％となる8.4億円を