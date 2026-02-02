Photo: 石阪大輔 先日の箱根駅伝で話題をさらった新・山の神こと青山学院大学の黒田朝日選手は、時計をつけて走らないそうです。自分の感覚を大事にしているんだとか。ごく稀に異次元の感覚で走れる人もいますが、ファンランナーにしてみたら、ランニングに必要なツールとしてシューズと同じくらい時計は重要でしょう。加えてイヤホンも大事。装着せずに走るランナーもいますが、ぼくの場合