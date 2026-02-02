楽天グループが運営する「楽天トラベル」は1月29日、「2025年 人気上昇温泉地ランキング」を発表した。集計期間は2025年1月1日〜12月31日。1年間の人泊数実績が楽天トラベルが定める基準を超え、かつ同サイトに登録されている温泉宿数が10施設以上の温泉地を対象とし、2025年の延べ宿泊者数の前年比を基にランキング化した。楽天トラベル 2025年 人気上昇温泉地ランキング1位は山形県の「天童温泉」だった。延べ宿泊者数が前年比約