寒い日が続くと、服装がどうしてもワンパターンになりがち。そんな時こそ頼りたいのが、1点投入で印象を変えてくれる「主役級カーディガン」です。【しまむら】なら、色合いや素材感、風合いで差がつく華やかなデザインがプチプラで手に入るのが魅力。こだわりのボタンディテールや編地など、細部まで“可愛い”が詰まった注目アイテムをお届けします。 鮮やかカラーにリボンのボタンがキュート