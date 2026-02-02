ママ友の集まりで、やたらと自分の子供を褒めるMさん。「すごいね」「エライね」と反応しつつ、少しひいていた私。しかし、あることをきっかけに、その見え方が大きく変わりました。育児のヒントを学んだ、筆者のエピソードです。 「そこまで褒める？」Mさんの発言 Mさんが話す子供のエピソードには、いつも共通点がありました。人前で、自分の子供をはっきりと褒めるのです。 「クラスで誰もできなかったことを