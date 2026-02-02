【CEZANNE（セザンヌ）】の人気アイテム「フェイスアイパレット」に、新色「03 ノーブルベージュ」が登場！ チーク・ハイライト・アイシャドウをひとつにまとめたマルチパレットで、手に取りやすい価格帯ながら、使い勝手や粉質の面で満足度の高いシリーズとして知られています。新色は、ほんのりピンクを含んだ上品なベージュトーン。既存色との違いや使用感を、実際に使ってレポート