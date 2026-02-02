Jリーグ開幕イベントに参加Jリーグは2月2日、東京都内で百年構想リーグ開幕イベントを行った。Jリーグ初代チェアマンの川淵三郎氏が6代目の野々村芳和チェアマンと共にトークセッションで登壇。2月6日に開幕する同リーグで導入されるPK戦について「いいんじゃないの、日本は下手だもん」と心待ちにした。百年構想リーグでは90分で決着がつかなかった場合、PK戦が実施され、勝利した場合は勝ち点2、負けた場合は勝ち点1が付与さ