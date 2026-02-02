川淵三郎氏がゲストとして登壇し湘南について言及Jリーグは2月2日に「明治安田Jリーグ百年構想リーグ 開幕イベント」を行い、初代チェアマンの川淵三郎氏がゲストとして登壇し、現チェアマンの野々村芳和氏とトークショーを行った。川淵氏はJリーグの創設当時とスタジアムの関係性について歴史を振り返りながら、湘南ベルマーレに対して「見てると寂しくなる。30年前と変わらないんじゃないか」として、今後へ期待のエールを送っ