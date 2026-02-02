浅香山部屋の公式インスタグラムが1日にオフショットを更新。元大関・魁皇こと親方の浅香山博之が1月29日に亡くなったアメリカ出身の弟弟子・戦闘竜さんを追悼した。【別カット】現役時代の2ショットも公式インスタグラムが投稿したのは親方と戦闘竜さんが並んだオフショット。複数公開されている写真には、力士を引退した2人の姿や現役時代の2ショットも収められている。投稿の中で親方は「戦闘竜ヘンリー…手の掛かる子ほ