2日午前11時ごろ、千葉県袖ケ浦市で木造住宅1棟が燃える火事があり、焼け跡から男性1人が発見されましたが、詳しい容体は分かっていません。警察や消防によりますと、2日午前11時ごろ、袖ケ浦市神納の住宅で「建物から火が出ている」と通報がありました。2階建ての木造住宅1棟が燃え、火は、およそ1時間後にほぼ消し止められました。先ほど、焼け跡から高齢の男性1人が発見されたということですが、詳しい容体は分かっていません。