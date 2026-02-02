MLBとWBCの公式インスタグラムは日本時間2日、メッツのフアン・ソト選手がWBCのドミニカ共和国代表として出場することを発表しました。過去には、パドレスやヤンキースなどでもプレー経験があるソト選手。ヤンキースでプレーした2024年シーズンは、157試合に出場して41本塁打、109打点、打率.288でヤンキース攻撃陣の中心としてリーグ制覇に大きく貢献しました。さらにソト選手は2025年シーズン大谷翔平選手を抑え、メジャー史上最