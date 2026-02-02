「阪神春季キャンプ」（２日、宜野座）阪神の大山悠輔内野手（３１）とキャム・ディベイニー内野手（２８）がランチ特打で快音を連発させた。大山は７２スイングで連発３回を含む１５本の柵越えを放った。このうち左翼に１２本。バックスクリーンには２本。右中間に１本と上々のスタートを切った。ディベイニーは３１スイングで５発。１発目を左中間へ放つと、どよめきが起き、ペコリと一礼し、観客を沸かせた。ラストの３