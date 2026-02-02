回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司は6日から期間限定で、人気キャラクター「mofusand」とコラボしたキャンペーンを全国のくら寿司で開催する。【画像】くら寿司×mofusand、コラボ商品＆限定グッズ（一覧）「mofusand」は、イラストレーター・ぢゅの氏が手がけるキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いたイラストシリーズ。SNSを中心に人気を集め、もふもふで愛らしいにゃんこたちの姿が多くのファンか