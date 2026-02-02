プロ野球は１日、１２球団がキャンプインした。◇【日本ハム＝名護】侍ジャパンに選出された北山は、自らの投球にまだまだ改善点があると口にする。内角球の精度向上もその一つ。３５球投げ込んだブルペンで、繰り返し意識して入念に確認した。打者の手元で浮き上がるような軌道の直球が武器だが、右打者の内角には死球を恐れて腕が縮こまり気味だったという。全力で腕を振った上でシュート回転せずに狙ったコースに投げきる