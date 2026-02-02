ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴジュニア内グループのＡＣＥｅｓが２日、都内で不二家「ＳｍｉｌｅＳｗｉｔｃｈ」ブランドキャラクター発表会に登壇した。グループはロングセラーチョコレート「ルック」と「ケーキ（洋菓子）」の共同プロモーション「ＳｍｉｌｅＳｗｉｔｃｈ」のブランドキャラクターに就任。浮所飛貴は「本当にうれしかったんですけど、めちゃくちゃ驚きました」といい、「１００年以上愛されて