ＧＭＯインターネットグループ（陸上部）が１日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。「＃吉田祐也選手＆＃黒田朝日選手のゴールシーン！全力で走り抜いた先、ゴールテープを切る瞬間を収めました」と記し、同日に行われた別府大分毎日マラソンの動画を投稿した。レースは吉田（ＧＭＯインターネットグループ）が黒田（青学大）を振り切って、日本人トップの２時間６分５９秒の２位でゴール。その４秒後に黒田が３位でゴールした。