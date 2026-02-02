レンヌ所属のU-21フランス代表ジェレミー・ジャケは、来季のリヴァプール移籍に合意したようだ。移籍市場の信頼株であるファブリツィオ・ロマーノ氏や、英『BBC』などが報じている。ジャケは2029年6月いっぱいまでの契約を残しているが、リヴァプールをはじめチェルシーなどビッグクラブからの関心が盛んに取り沙汰されていた。当初は今冬の移籍市場での獲得も視野に入れられていたようだが、レンヌ側が難色を示し、移籍金交渉でも