フロリアン・ヴィルツが本来の輝きを取り戻しつつある。ヴィルツは昨年夏にレヴァークーゼンから大型補強の目玉としてリヴァプールに加入し、攻撃の牽引役を担うことが期待されていたが、プレミアリーグでは昨年末のウルヴァーハンプトン戦まで無得点が続くなど結果を出すことができていなかった。しかし、その年内最後の試合だったウルヴァーハンプトン戦でゴールを決めたことが転機となったのか、今年に入ってからヴィルツはリー