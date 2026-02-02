マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ第24節でフラムと対戦し、後半アディショナルタイムのベンヤミン・シェシュコのゴールで3-2と勝利。マイケル・キャリック暫定監督体制で3連勝と好調を維持した。この試合で違いを見せたのはブラジル代表MFカゼミロだ。カゼミロは19分に打点の高いヘディングで先制点を挙げると、56分にはマテウス・クーニャへのスルーパスで追加点をアシスト。1G1Aの活躍でチームに勝利をもたらした。