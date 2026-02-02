ロイヤルブルネイ航空は、日本路線を対象としたセールを1月16日から2月6日まで開催する。東京/成田発着バンダルスリブガワン行きと、バンダルスリブガワン経由の東南アジア・オセアニア10都市行きが対象となる。ビジネスクラス、エコノミークラスの片道・往復に設定がある。エコノミークラス往復運賃は、バンコク行きが36,200円から、シンガポール行きが37,300円から、ジャカルタ行きが38,800円から、メルボルン行きが50,500円から