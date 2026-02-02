大谷は日頃から真美子夫人のサポートに感謝の気持ちを伝えている(C)Getty Imagesドジャース・大谷翔平の家族思いの発言が話題を集めている。現地時間1月31日に、本拠地ドジャースタジアムで行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に佐々木朗希らとともに参加。毎年恒例となっているステージでファンとの交流を楽しんだ。【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレス姿で笑顔を見せたその中ではパパとして