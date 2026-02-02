石川県内でも相次ぐSNS型投資詐欺の被害を未然に防いだとして、2日、金沢市内の郵便局員に警察から感謝状が送られました。表彰を受けたのは、金沢南郵便局に勤務する越後朋菜さんと宮川博行さんです。2人は1月13日、70代の女性が1000万円を下ろそうと窓口を訪れた際、対応した越後さんが理由を尋ね、「SNSで知り合った男性と投資をすることになり、お金を振り込みたい」と話したということです。詐欺を疑った越後さんは、宮川さん