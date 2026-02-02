1月27日に公示された衆議院選挙の期日前投票が、石川県金沢市を選挙区とする石川1区で投票を済ませた有権者が、前回2024年10月の衆議院選挙に比べ、およそ半分に留まっていることが分かりました。衆議院選挙が公示された翌日の1月28日から始まった期日前投票は、石川県内100か所に投票所が設けられます。石川県選挙管理委員会によりますと、県全体では、2月1日までの5日間で6万4000人近くが投票を済ませましたが、前回、2024年10月