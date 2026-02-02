日本ハムの新庄剛志監督（５４）が２日、２軍のキャンプ地、沖縄・国頭で行われた紅白戦を視察した。球場のバックネット裏のスタンド席に座り選手の動きをチェック。小雨が降る中だったが、黒いマスクをつけ、若手選手に鋭い視線を向けた。スタンドのファンがカメラを向けるシーンもあった。試合は、５回制で行われ、３回表には１軍から参加の紅組・矢沢が適時三塁打を放つなどアピールした。