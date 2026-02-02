巨人は２日、公式ファンクラブ「ＣＬＵＢＧＩＡＮＴＳ」で今季も、東京ドームで行われる５試合で会員限定の特典を用意した「ＣＬＵＢＧＩＡＮＴＳデー」を開催すると発表した。対象試合では、先着６０００人のＣＬＵＢＧＩＡＮＴＳ会員に選手のプレーシーンがデザインされたオリジナルＴシャツを配布するほか、来場ポイントを追加で１００ポイント上乗せする。さらにこのうち４月４日、５日の２試合では、今シーズンから