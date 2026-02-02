人気アイドルグループ「ＳｎｏｗＭａｎ」の公式Ｘ（旧ツイッター）が２日に更新され、この日放送のＴＢＳ系音楽番組「ＣＤＴＶライブ！ライブ！」（月曜・午後７時）は７人での出演となることを伝えた。「ＳｎｏｗＭａｎ番組出演に関するお知らせ」と題し、「いつもＳｎｏｗＭａｎを応援いただきありがとうございます。２／２放送ＴＢＳ系『ＣＤＴＶライブ！ライブ！』はメンバーの佐久間大介が体調不良だったた