豊島心桜のデジタル写真集『大迫力“わがままボディ”―FINAL―』が、週刊プレイボーイ公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」ほか、主要な電子書店にて2日より発売した。【写真】大迫力のわがままボディを開放した豊島心桜デジタル写真集は、バリ島で撮影された「2026年カレンダーブック」の未公開アザーカットで構成された、まさに“見納め”となる一冊。南国のリゾート空間で披露した、大迫力の“わがままボディ”をたっぷり