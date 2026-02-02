元宝塚月組トップスターで女優の瀬奈じゅんがミュージカル「ブラッド・ブラザーズ」（３月９日〜４月２日、東京・日比谷シアタークリエ）の製作発表会見に出席した。ブロードウェーやウエストエンドで上演されてきた名作の日本版。経済的に対照的な家庭で育つことになった生き別れの双子がたどる運命を描くストーリーで、双子のミッキー役を小林亮太、渡邉蒼が、エディ役を山田健登と島太星がそれぞれダブルキャストで演じる。