ABEMAの情報バラエティー『秘密のママ園2』#1が1日（後9：00）に放送され、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」のコーナーでは、26歳差の夫婦と、全員が年子という5人の子どもを育てる大家族に密着した。【画像】夫が妻に至れり尽くせり…26歳差夫婦の日常26歳年上の夫（53歳）が家事・育児のほとんどを担う「体（実務）」を担当し、27歳の妻が夫の経営するダンススクールの運営や指示出しを行う