5人組グループ・ACEes（浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我）が2日、都内で行われた不二家『Smile Switch』ブランドキャラクター発表会に登壇した。この日はメンバーを笑顔にしたいとき、誰にどんなシチュエーションでケーキを贈りたいを聞かれると作間が不思議発言でメンバーを騒然とさせた。【写真】かわいい！パステルカラーのジャケットで登場したACEes作間は「自分で“コロコロくまさん”（※商品名）を食