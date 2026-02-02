CNNの取材に答えるイランのアラグチ外相＝1日/CNN via CNN Newsourceテヘラン（CNN）米軍がイランに対する攻撃の準備を進める中、イランのアラグチ外相は1日、CNNの取材に答え、核開発を巡る米国との交渉について「合意できると確信している」と語った。アラグチ外相は「残念ながら、交渉相手としての米国への信頼を失った」としたうえで、地域の友好国を通じたメッセージのやり取りが続いており、「実りある」協議が行われている