コスタリカ大統領選で投票に臨む国民主権党候補のラウラ・フェルナンデス前大統領府相＝1日、サンホセ（ゲッティ＝共同）【サンパウロ共同】コスタリカで1日、中道右派チャベス大統領の任期満了に伴う大統領選が実施され、地元メディアはチャベス氏の後継候補、国民主権党のラウラ・フェルナンデス前大統領府相（39）が勝利したと報じた。選挙には20人が立候補し、選挙管理当局によると開票率69％時点でフェルナンデス氏の得票