◆全日本プロレス「エキサイトシリーズ２０２６」（沖縄・那覇市・沖縄県立武道館）観衆２０３６全日本プロレスは１日、「エキサイトシリーズ２０２６」を沖縄・沖縄県立武道館（那覇）で開催した。メインイベントで昨年の世界最強タッグ覇者で世界タッグ王者の綾部蓮、タロースが「北斗軍」大森北斗、羆嵐と初防衛戦。試合は、綾部がデスルーレットで北斗を破り、初防衛に成功した。試合後、リング上で綾部が「全日本プロレ