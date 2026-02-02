【ブンデスリーガ】シュトゥットガルト 1−0 フライブルク（日本時間2月1日／メルセデス・ベンツ・アレーナ）【映像】鈴木唯人、爆速ドリブル→70m縦断“超高速キャリー”フライブルクに所属する日本代表MFの鈴木唯人が、圧倒的なスピードとドリブルテクニックを見せた。70メートルを超えるピッチ縦断の超高速ボールキャリーに、解説を務めた元日本代表DFも驚きの声をあげている。フライブルクは日本時間2月1日、ブンデスリーガ第2