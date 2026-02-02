不法滞在などの外国人を出国させる「強制送還」について、その一部始終をFNNがメディアとして初めて取材しました。護送官：きょうあなたを帰す手続き私たちは進める。分かる?女性：分からない。なんで?東南アジア出身の女性は、日本に20年間にわたり不法滞在していました。この日は、同じ東南アジア出身で、入国禁止期間に来日した男性も同時に強制送還されました。男性は違反を繰り返したため、少なくとも10年間日本に入れません