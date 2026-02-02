【モデルプレス＝2026/02/02】2026年8月14日・15日・16日の3日間、東京・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセと大阪・万博記念公園で開催される『SUMMER SONIC 2026』より、第1弾出演者が解禁された。【写真】「サマソニ」初出演の5人組人気韓国グループ◆JENNIEら「サマソニ」第1弾出演者解禁まずは衝撃のデビュー以来21世紀のロックを定義付けたTHE STROKES、そして結成35周年という節目を迎える日本が誇るロックバンド・L’Arc-en