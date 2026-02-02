世界的なブームを巻き起こしたBLACKPINKのロゼが、音楽界最高峰の舞台「第68回グラミー賞」で惜しくも本賞受賞を逃した。2月1日（現地時間）、米ロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナで授賞式が開催された。【注目】ロゼの『APT.』にJ-POP盗作疑惑ロゼはブルーノ・マーズとのコラボレーション曲『APT.』で計3部門にノミネートされるという、K-POP女性ソロアーティストとして前例のない快挙を成し遂げていた。「Song of th