メ～テレ（名古屋テレビ） 1日行われた岐阜市長選挙で3回目の当選を果たした現職の柴橋正直氏に、2日当選証書が手渡されました。 任期満了に伴う今回の岐阜市長選挙には現職と新人の2人が立候補していましたが、現職の柴橋正直氏(46)が約8万1000票を獲得し、当選を果たしました。 柴橋氏は2018年の市長選で初当選し、今回で3期目となります。 「この3期目に、必ず岐阜が動いたと市民の皆様に実感をしていただく」「