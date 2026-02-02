SHINeeのオンユ（ONEW）が、約6カ月にわたって続いたソロ初のワールドツアーを成功裏に締めくくった。オンユは、1月31日と2月1日の2日間、ソウル・松坡区のオリンピック公園チケットリンク・ライブアリーナで、「2025-26 ONEW WORLD TOUR [ONEW THE LIVE : PERCENT (%)] ENCORE」（以下、「ONEW THE LIVE」）を開催した。2日目の公演はオンラインのリアルタイム配信を通じて、全世界に生中継された。【写真】オンユに「天上アイド